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Ученые назвали новый симптом коронавируса

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Ученые назвали новый симптом коронавируса

Москва, 18 октября. Специалисты назвали новый симптом заболевания коронавирусом. Об этом пишет Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Некоторые пациенты, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, жаловались на звон или шум в ушах — тиннитус. Также были зафиксированы случаи, когда у людей, заболевших COVID-19, этот симптом приводил к полной потере слуха.

Ученые провели ряд исследований и обратились к врачам с просьбой обращать пристальное внимание на проблемы со слухом, которые появляются у пациентов из-за заболевания коронавирусной инфекцией.

Руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян ранее рассказал о потере иммунитета у перенесших коронавирус. Он подчеркнул, что у почти 15-20% переболевших этой инфекцией антитела исчезают спустя один-два месяца после выздоровления.

Напомним, в России выявили 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки в 84 регионах. Из числа выявленных случаев 26,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. 

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