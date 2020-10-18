Победителя президентских выборов в США определяют с помощью печенья

Хатборо, 18 октября. Интригой нынешнего года в США является исход президентской гонки. Предсказания на тему того, победит Дональд Трамп или Джо Байден, публикуют не только аналитики, политики и СМИ. Прогнозы с помощью печенья делают и владельцы пекарни в маленьком американском городе Хатборо, сообщает канал Fox News.

Примечательно, что собственники этого заведения уверены, что им под силу сделать верное предсказание касательно победителя. В пекарне налажено производство именного печенья с именами Байдена и Трампа. Владельцы попросту следят, с кем наиболее часть покупают печенюшки. При этом, собственники никоим образом не демонстрируют поддержку кого-то из политиков.

«Мы не поддерживаем конкретного кандидата, мы не показываем личные симпатии и не комментируем, за кого будем голосовать. То, что мы делаем, — это хорошо для пекарни», — подчеркнула владелица.

Кстати, именное печенье стало хитом продаж. Именно за счет него удалось перекрыть понесенные в результате пандемии убытки.

По словам владелицы, по итогам предпочтений покупателей уверенно «лидирует» Дональд Трамп. В период предыдущей гонки за президентское кресло анализ продаж именного печенья оказался верным — пекарня с победителем не ошиблась.