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Киркоров купил восьмилетнему сыну авто за 30 млн рублей

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Киркоров купил малолетнему сыну авто за 30 млн рублей

Москва, 18 октября. Певец Филипп Киркоров купил своему восьмилетнему сыну Мартину машину за 30 миллионов рублей. Об этом он рассказал телеканалу НТВ.

Артист рассказал, что приобрел специально для сына автомобиль марки Rolls-Royce. Его цена составляет около 30 миллионов рублей. Киркоров поведал, что сын давно интересуется автомобилями.

«Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на Rolls-Royce лучше ездить сзади», — пошутил король российской поп-сцены.

Он добавил, что его дочь Алла-Виктория не особо интересуется машинами. Сейчас восьмилетнюю девочку больше волнуют проблемы личной жизни, и она активно переписывается с сыном продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не общается с Аллой Пугачевой. Так он ответил на вопрос журналистов, помогает ли Примадонна своему заболевшему другу Борису Моисееву, у которого в последнее время начались проблемы со здоровьем. Киркоров отметил, что даже во время общения с Пугачевой не стал бы лезть в личные отношения Примадонны и Моисеева. Причины паузы в общении с Пугачевой король российской поп-музыки не раскрыл.

Источник: НТВ
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