Состояние выброшенных из окна в Саратове детей стабилизировалось

Саратов, 18 октября. Саратовским медикам удалось стабилизировать состояние детей, которых мать выбросила из окна четвертого этажа. Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, врачи не решаются делать прогнозы. Об этом ФАН сообщил источник в Клинической больнице им. Миротворцева.

Напомним, что ужасный инцидент произошел 17 октября на Новоастраханском шоссе, мать выбросила детей из квартиры №88. Отец Татьяны А. 1981 года рождения не дал женщине последовать за детьми. Ее доставили в областную больницу с ножевыми ранениями груди. Двое девочек — пяти и восьми лет — в тяжелом состоянии находятся в отделении анестезиологии и реанимации.

Позже стало известно, что женщина тяжело переживала расставание с мужем и принимала антидепрессанты. По некоторой информации, супруги делили жилплощадь.