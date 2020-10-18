Боксер Ломаченко высказался о результатах боя с американцем Лопесом

Лас-Вегас, 18 октября. Украинский боксер Василий Ломаченко не согласен с решением рефери, который присудил победу его противнику Теофиму Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Его слова приводит американское издание ESPN.

По мнению Ломаченко, победу должны были присудить ему.

«Считаю, что вторую половину боя я забрал. Я думал, что выиграл, но результат есть результат», — сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что приедет домой и пересмотрит поединок, а также посоветуется с менеджером.

Поединок против Теофима Лопеса прошел в Лас-Вегасе 18 октября. Американский боксер победил судейским решением со счетом 115:114.