Армения опровергла уничтожение Су-25 войсками Азербайджана

Ереван, 18 октября. Военные Азербайджана не сбивали армянский штурмовик Су-25. Заявление Баку опровергла пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сообщает РИА Новости.

Недавно оборонное ведомство Азербайджана сообщало об уничтоженном самолете ВВС противоборствующей республики. В заявлении указывалось, что штурмовик намеревался ударить по азербайджанским позициям на южном Джебраильском направлении.

Степанян охарактеризовала данную информацию как «несоответствующую действительности».

Напомним, что боестолкновения между Азербайджаном и Ереваном начались с 27 сентября. Причиной стал конфликт относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Данный вопрос перешел в разряд «острых» более 30 лет назад.