Москва, 18 октября. Представитель парламента Крыма Юрий Гемпель предостерег Турцию от серьезной стратегической ошибки. По его мнению, Анкара ее допустит, если станет участником «Крымской платформы», куда ее настойчиво зовет Киев, сообщает РИА Новости.

По мнению регионального парламентария, указанная организация является антикрымским союзом.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее лично пытался завлечь лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в данную платформу. Собеседник даже пообещал поучаствовать.

«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», — прямо сказал Гемпель.

Он считает, что Анкара может потерять огромный поток российских туристов и лишиться надежного партнерства с Москвой. Парламентарий отметил уверенность в том, что крымские курорты скоро серьезно потеснят турецкие.

Напомним, что референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95% населения полуострова высказалось за то, чтобы территория снова вошла в состав РФ. Несмотря на решение подавляющего большинства, украинские власти не признали итоги демократической процедуры. Однако Владимир Путин твердо заявил, что вопрос относительно территориальной принадлежности Крыма решен окончательно.