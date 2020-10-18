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Россиянам рассказали, как повлияет рекордный урожай на стоимость продуктов

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Россиянам рассказали, как повлияет рекордный урожай на стоимость продуктов

Москва, 18 октября. Россиянам рассказали, повлияют ли большие объемы урожая в этом сезоне на цены в магазинах. Об этом пишет РИА Новости.

В этом году ожидается рекордный уровень сбора урожая в РФ. Однако, как пояснили эксперты, это не является основным показателем, влияющим на цены в продуктовых магазинах.

Дело в том, что до поступления продукта на прилавок, он проходит большой путь. Речь идет и о перевозке, и о хранении, а также о работе оптовиков. Кроме того, на цену товара влияют траты на СИЗ и антисептики, которые должны находиться в каждом магазине и предприятии.

«При таких условиях ждать падения цен на продукты не стоит, даже несмотря на небывалый урожай», — указал эксперт.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов ранее рассказал, какие продукты могут подорожать в осенний период года.  По его словам, поздней осенью ожидается подорожание овощей и фруктов, потому что закончится сезон российской продукции. Что касается молока, то цены на продукт должны остаться на прежнем уровне или вырасти незначительно, уверен эксперт.

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