Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

США хотят оставить Украину без российской вакцины от COVID-19

466

США хотят оставить Украину без российской вакцины от COVID-19Оставшись без российской вакцины от COVID-19, украинцы окажутся в смертельной опасности. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook посольство США в Киеве сообщило, что Украина не станет закупать созданную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса «Спутник-V», «не прошедшую клинических испытаний на безопасность». Это заявление было сделано американскими дипломатами по итогам «конструктивного ужина» с главой Минздрава Украины Максимом Степановым.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на то, как именно эта беседа преподносится представителями США, — сказал Корнилов. — Выглядит как прямое оскорбление Украины! Ведь из контекста следует, что посол США буквально вызвал на ковер украинского министра, чтобы «конструктивно поужинать» с ним, а затем огласил принятое им самим на этом ужине решение!»

Политолог иронично заметил, что запрет покупать российскую вакцину Вашингтон помечает хештегом «партнерство США — Украина».

«Ну ничего себе партнерство! — возмущен эксперт. — Американцы не предлагают украинцам свою вакцину и не обещают предоставить им средств лечения от COVID-19. Однако они уже запретили им покупать лекарства из РФ, невзирая на поистине библейские масштабы, которых достигла эпидемия на Украине. Штатам наплевать, сколько умрет простых граждан этой страны от опасной болезни — главное, чтобы Россия не имела возможности им помочь. Что тут еще сказать? Доборолся Киев до истинной «незалежности».

США хотят оставить Украину без российской вакцины от COVID-19

Собеседник ФАН отметил, что заявление посольства США еще раз ярко продемонстрировало, кто именно управляет политическими процессами на Украине и командует ею вопреки ее собственным национальным интересам. Корнилов также напомнил, что ранее американская компания «Johnson & Johnson» тестировала свою вакцину на украинцах, используя их в качестве подопытных.

«У людей проявились весьма странные побочные эффекты, и исследование было свернуто, — сказал политолог. — Что же касается возможной продажи Украине нормальных лекарств, то здесь все не так просто. На мой взгляд, Соединенные Штаты не воспринимают эту страну в качестве возможного рынка сбыта, учитывая степень нищеты украинцев».

Эксперт также заметил, что у Вашингтона в настоящий момент в принципе нет готовой вакцины, которую можно было бы продать Киеву вместо «Спутник-V».

«Однако парадоксальность ситуации даже не в этом, — добавил собеседник ФАН. — Глядя на упомянутый «фейсбучный» пост американского посольства, мы можем заметить, что свое «сотрудничество» с Украиной США видят не в совместном производстве и адекватном тестировании новых лекарств от COVID-19, а в запрете Киеву пользоваться единственной существующей на данный момент вакциной, разработанной в России. Это еще раз доказывает, что Америке наплевать на жизнь и здоровье рядовых украинцев».

Новости партнеров