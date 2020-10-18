США хотят оставить Украину без российской вакцины от COVID-19

Оставшись без российской вакцины от COVID-19, украинцы окажутся в смертельной опасности. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook посольство США в Киеве сообщило, что Украина не станет закупать созданную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса «Спутник-V», «не прошедшую клинических испытаний на безопасность». Это заявление было сделано американскими дипломатами по итогам «конструктивного ужина» с главой Минздрава Украины Максимом Степановым.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на то, как именно эта беседа преподносится представителями США, — сказал Корнилов. — Выглядит как прямое оскорбление Украины! Ведь из контекста следует, что посол США буквально вызвал на ковер украинского министра, чтобы «конструктивно поужинать» с ним, а затем огласил принятое им самим на этом ужине решение!»

Политолог иронично заметил, что запрет покупать российскую вакцину Вашингтон помечает хештегом «партнерство США — Украина».

«Ну ничего себе партнерство! — возмущен эксперт. — Американцы не предлагают украинцам свою вакцину и не обещают предоставить им средств лечения от COVID-19. Однако они уже запретили им покупать лекарства из РФ, невзирая на поистине библейские масштабы, которых достигла эпидемия на Украине. Штатам наплевать, сколько умрет простых граждан этой страны от опасной болезни — главное, чтобы Россия не имела возможности им помочь. Что тут еще сказать? Доборолся Киев до истинной «незалежности».

Собеседник ФАН отметил, что заявление посольства США еще раз ярко продемонстрировало, кто именно управляет политическими процессами на Украине и командует ею вопреки ее собственным национальным интересам. Корнилов также напомнил, что ранее американская компания «Johnson & Johnson» тестировала свою вакцину на украинцах, используя их в качестве подопытных.

«У людей проявились весьма странные побочные эффекты, и исследование было свернуто, — сказал политолог. — Что же касается возможной продажи Украине нормальных лекарств, то здесь все не так просто. На мой взгляд, Соединенные Штаты не воспринимают эту страну в качестве возможного рынка сбыта, учитывая степень нищеты украинцев».

Эксперт также заметил, что у Вашингтона в настоящий момент в принципе нет готовой вакцины, которую можно было бы продать Киеву вместо «Спутник-V».