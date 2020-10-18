Рэпер Гуф извинился перед фанатами из-за клипа Тимати и Крида

Москва, 18 октября. Рэпер Алексей Долматов, более известный под творческим псевдонимом «Гуф», был вынужден извиниться перед фанатами после выхода клипа Егора Крида и Тимати на песню «Звездопад». Извинения он опубликовал в своих Instagram-stories.

Так, в клипе показано, как рэпер Джиган читает книгу «Путь к исправлению», которую написал Долматов. В съемках ролика также приняли участие Моргенштерн, Слава Марлоу, Джиган, ST и фитнес-блогер Алина Шпак.

«Меня все спрашивают, как я оказался в этом видео у Егора Крида и Тимати. Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь, правда», — сказал музыкант.

После извинений Гуф отметил, что на него обрушился шквал негативных комментариев от фолловеров за то, что он сильно располнел.

«Я вас услышал, я буду худеть, чтобы вы опять увидели старого доброго худого Гуфа», — пообещал исполнитель.

Ранее фанаты уже указывали 41-летнему исполнителю на проблемы с лишним весом, которые, похоже, рэпера не сильно волновали. Он активно публиковал в своих социальных сетях фотографии и видеоролики, на которых были видны второй подбородок и отросший живот.

Ранее Гуф рассказал, что за три года потерял 12 друзей, а также поделился подробностями своих отношений с новой девушкой, дизайнером Юлией Королевой.