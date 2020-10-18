Певец Владимир Михайлов рассказал, как Успенская отомстила бывшему мужу

Москва, 18 октября. Певец Владимир Михайлов в эфире передачи на НТВ обвинил исполнительницу Любовь Успенскую в мести. По его мнению, жертвой стал бывший муж «королевы шансона».

О смерти экс-супруга Успенская написала в Instagram несколько дней назад.

«Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни», — прокомментировала звезда.

Успенская призналась, что будучи в браке, Юрий Успенский ей изменял, что и стало причиной расставания.

Владимир Михайлов считает, что исполнительница сама виновата в произошедшем. По словам певца, Юрий ушел от нее к официантке, с которой и прожил оставшуюся жизнь. Михайлов подчеркнул, что знаменитость отомстила, оставив себе его фамилию, хотя экс-супруг грозил ей за это судом.

Отметим, что не все в порядке в отношениях певицы и ее дочери Татьяны Плаксиной. Она продолжила делать обвинительные заявления в отношении матери, рассказывая про «издевательства» в детстве. По мнению адвоката Александра Бенхина, Плаксина просто монетизирует скандал со знаменитой Успенской, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».