Молодым предпринимателям Севастополя выделили 15 млн рублей на развитие

Севастополь, 18 октября. Правительство Севастополя осуществляет грантовую поддержку молодежи, выделяя деньги на развитие собственного бизнеса в рамках проекта «Легкий старт». Так, недавним решением властей дополнительно выделено порядка 15 миллионов рублей для реализации программы.

Выделяемые деньги можно потратить как на открытие бизнеса, так и на поддержку деятельности, которая была организована не более трех лет назад. Сумма поддержки для предпринимателя составит не более 300 тыс. рублей.

«Мы запускаем второй этап поддержки нашим молодым предпринимателям. На первом этапе у нас 57 победителей. Такое большое количество участников подтверждает нашу уверенность в необходимости данного конкурса. Ожидаем, что еще больше жителей нашего города смогут реализовать свою мечту благодаря «Легкому старту». Размер гранта — до 300 тысяч рублей на одного получателя поддержки», — отметила и. о. заместителя губернатора города Севастополя Мария Литовко.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с молодым предпринимателем, получившим поддержку властей в прошлом году, Айдером Нежмединовым.

«Это потрясающая возможность для молодых людей. У нас с товарищем была идея, но мы понимали, что без стартового капитала не сможем купить оборудование для ее реализации. Проект «Легкий старт» нам в этом сильно помог, за что мы очень благодарны организаторам. Круто, что молодежи дали возможность развивать предпринимательство в регионе, это очень ценно и очень ответственно для нас, молодых предпринимателей. Мы будем делать все для того, чтобы качественно реализовать задуманное. Отлично, что такую поддержку могут получить все больше молодых людей, нужно, чтобы их инициатива только расширялась», — говорит студент РЭУ им. Плеханова.

Заявку на получение финансирования молодые предприниматели могут подать с 16 октября по 15 ноября 2020 года на «Портале органов государственной власти города Севастополя»: Grant.sev.gov.ru.