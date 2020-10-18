Россиянин продает «волшебную» кошку за 1,5 млн рублей

Киров, 18 октября. «Волшебная» кошка продается за 1,5 миллиона рублей в Кирове. Продавец разместил объявление на сайте Avito.

Как сообщает мужчина, питомец относится к породе шотландских вислоухих кошек.

«Животное здорово, стерилизовано, есть ветпаспорт. Без торга и на полном серьезе. По пустякам не звонить. Кошка реально приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи. Доказано временем, проверено предками», — написал автор объявления.

Хозяин «волшебной» кошки просит за нее 1 479 999 рублей. Такую высокую цену он оправдывает тем, что часть вырученных средств пустит на благотворительность. Продавец готов пойти навстречу покупателям и позже предоставить отчеты о потраченных средствах.

Аналогичный случай произошел с Новосибирске, где местная жительница продавала кота за 10 миллионов рублей. Хозяйка уверяет, что кот исполняет желания, но только членов семьи. Она очень хотела купить квартиру и попросила об этом питомца. Уже через месяц женщина обзавелась новым жилищем. Правда, детали появления квартиры она не уточнила.

Продажу женщина объяснила тем, что кот уже осчастливил всех членов семьи, а на их друзей магия не работает. Поэтому Елена решила порадовать других граждан.