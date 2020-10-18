Врач озвучил срок потери иммунитета к коронавирусу

Москва. 18 октября. Руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал в эфире «Вести недели» о потере иммунитета у перенесших коронавирус.

Эксперт подчеркнул, что у почти 15-20% переболевших этой инфекцией антитела исчезают спустя один-два месяца после выздоровления.

Напомним, что недавно врач Евгений Комаровский рассказал, как можно проверить себя на факт заболеваемости коронавируса без измерения температуры и специальных медицинских тестов.