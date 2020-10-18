Доктор Комаровский предложил эффективный и простой тест на коронавирус

Москва, 18 октября. Заболевание коронавирусом возможно диагностировать без градусника и специальных тестов. Врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале напомнил про ключевую характеристику данной инфекции, которая позволяет человеку «проверить себя».

Специалист подчеркнул, что именно потеря обоняния считается главным отличительным свойством заразы. Он объяснил, что организм не воспринимает запахи не из-за наличия слизи как при насморке. Коронавирус поражает нейроны, отвечающие за обоняние в мозге человека.

Комаровский предложил способ с высокой степенью достоверности выявить наличие коронавируса в организме. Человеку необходимо дать сильно пахнущую субстанцию. Он должен назвать запах.

«При коронавирусе насморка — на копейку, а обоняния нет. Тест: «чем это пахнет» намного эффективнее любой термометрии. Допустим, вы школьный учитель. Утром вам надо вместо измерения температуры потереть тряпку чесноком и спрашивать, чем это пахнет. Слышит запах — слава Богу. Не слышит — давай домой», — поделился рекомендацией медик.

Чтобы сделать результат достоверным, можно еще воспользоваться градусником. Если пропало обоняние и температура выше 37 градусов, то велика вероятность заражения.

Напомним, что за минувшие сутки было выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество зафиксировано в Москве и Петербурге.