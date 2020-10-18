Медики за сутки выявили 28 случаев COVID-19 в ЛНР

Луганск, 18 октября. Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции на территории ЛНР. За этот же период скончался один пациент. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения ЛНР.

«Всего по состоянию на 09.00 18 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории Луганской народной республики — 1340», — говорится в сообщении.

Число летальных случаев с начала пандемии на территории республики достигло 61. За все время успешно поборол опасное заболевание и был выписан из местных медицинских учреждений 991 человек, в том числе 23 пациента за прошедшие сутки.

Отмечается, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.