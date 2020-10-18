Niletto и Zivert откровенно рассказали о своих секретах на шоу у Диброва

Москва, 18 октября. Современные музыкальные исполнители Niletto и Zivert раскрыли некоторые секреты о своем прошлом в выпуске программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Кумиры молодежи поведали ведущему программы Дмитрию Диброву и зрителям о том, что выросли в простых семьях.

В начале программы Niletto признался, что Дибров в детстве был его кумиром. Zivert, в свою очередь, заявила, что Niletto понравился ей еще в тот момент, когда они были мало знакомы.

«Здорово, когда музыкант оказывается глубокомыслящим человеком с богатым внутренним миром. Это то, за чем в наше время могут идти люди», — поделилась артистка.

Niletto (настоящее имя — Даниил Прытков) назвал себя обыкновенным «парнем с Урала». По словам певца, его родители работали на стройке, и ему самому однажды пришлось поработать в качестве строителя.

Что касается исполнительницы Zivert (настоящее имя — Юлия Сытнюк), то она также выросла в простой небогатой семье в Одессе. Изначально артистка пошла работать стюардессой, потому что ее родители не смогли оплатить ей учебу в вузе. Однако спустя некоторое время девушка смогла осуществить свою мечту и покорить российскую сцену.

На первом этапе шоу артисты уверенно отвечали на вопросы, однако дойдя до девятого вопроса, они испытали первые трудности. Воспользовавшись подсказкой, Niletto и Zivert успешно перешли к следующему уровню, но не смогли преодолеть его и потеряли все накопленные деньги.

Ранее рэпер Niletto резко отказался сотрудничать с Аленой Апиной.