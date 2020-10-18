Минфин РФ раскрыл подробности идеи сократить число сотрудников МВД

Москва, 18 октября. Минфин России выступил с инициативой сократить количество сотрудников МВД РФ на 10% за счет их перевода на гражданскую службу.

Речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, которые проходят службу в подразделениях, не связанных с выполнением правоохранительных функций, в том числе медицинских, учебных, финансовых, кадровых, юридических.

Также в Минфине предложили передать полномочия по регулированию процессов трудовой миграции и по координации госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ проживающих за рубежом соотечественников в Министерство труда и социальной защиты РФ. Минздрав, кроме того, может заняться вопросами реабилитации наркозависимых.

Минфин предложил увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию граждан с 20 до 25 лет. Уточняется, что в данном случае речь идет о тех, кто проходил службу в органах внутренних дел.