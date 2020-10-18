Новое для пенсионеров РФ: как выбрать дату зачисления, кто получит прибавку

Российские пенсионеры, которые намерены использовать более «продвинутый» способ получения денег — через банк, — сами смогут выбрать дату зачисления денег на счет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Часть пенсионеров в ближайшее время получит прибавку за счет индексаций и других дополнительных выплат.

Российские пенсионеры станут «банкирами»

Не секрет, что многие российские пенсионеры до сих пор получают деньги наличными на почте, не пользуясь такой более совершенной и современной системой, как начисление пенсии на банковскую карту. Однако в последнее время пользование банковскими услугами становится для пенсионеров все более удобным. Например, пенсионерам, получающим деньги через банк, с 18 октября доступен удобный сервис, который поможет лучше планировать расходы.

Получатели социальных выплат, которые примут решение пользоваться банковскими услугами, смогут сохранить прежнюю дату начисления денег. Выбрать день начисления пенсии можно также при смене банка. Льготы предусмотрены соответствующими изменениями в правилах выплаты пенсий, сообщает РГ со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Ранее при переносе получения пенсии из почты в банк или при смене банка сроки получения денег могли измениться без согласия пенсионера.

При этом способ доставки денег пенсионер по-прежнему выбирает сам: в почтовом отделении, с доставкой почтальоном на дом, либо через банк. Удобство перевода через банк в том, что выплата не зависит от почтового доставочного периода.

Как рассказали в ПФР, точный срок начисления пенсий удобен многим пенсионерам, желающим грамотно рассчитывать свои расходы. При этом получать пенсии можно только в банках, у которых есть договор с ПФР. Отметим, ранее появилась информация, что с октября все социальные начисления будут переводиться только на карты национальной платежной системы «Мир». Однако, учитывая ограничения в связи с пандемией COVID-19, чтобы на заставлять людей совершать лишние походы в кредитные организации, исполнение требования отложили до конца года.

Кому прибавят пенсию

Кому прибавят пенсию с 1 января 2021 года и на сколько — один из самых популярных запросов в Интернете. Уже известно, что, как это всегда бывает в начале года, будет проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам. Индексацию проведут выше уровня инфляции.

Также по особому графику будут проводиться индексации пенсий военным пенсионерам и ветеранам силовых структур. Этой категории граждан уже повысили пенсии на три процента с октября 2020 года.

А вот работающим пенсионерам пенсии по-прежнему индексировать не будут (индексация пенсий этой категории граждан была приостановлена с 2016 года). Такие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию с учетом пропущенных индексаций только после завершения трудовой деятельности.

Отметим, в Госдуме неоднократно поднимали вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, но пока деньги на такие выплаты в бюджете не предусмотрены.

На сколько повысят пенсии в 2021–2024 годах

Ранее Минтруд сообщил о предполагаемом повышении пенсии на период с 2021 по 2023 годы. Страховую выплату по старости в 2021 году планируется повысить на 6,3 % (в среднем до 17 432 рублей в месяц). Этот показатель более чем на две тысячи рублей выше, чем в первом квартале 2020 года.

В 2022 году пенсии ориентировочно подрастут на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%. Таким образом, ежегодно пенсии должны увеличиваться примерно на тысячу рублей в месяц. Если же пенсионер получает минимальную пенсию, например, 10 тысяч рублей в месяц, то с 1 января 2021 года прибавка составит примерно 600 рублей.

Те, кто выходит на пенсию в 2021–2023 годах, могут рассчитывать на следующие индексационные прибавки к фиксированной страховой выплате:

в 2021 году — на 6044,48 руб.; в 2022 году — на 6401,1 руб.; в 2023 году — на 6759,56 руб.

Планируемый размер индексаций превышает ожидаемую инфляцию, но, если инфляционные показатели изменятся в сторону увеличения, пенсии повысятся на более значительные суммы.

Льгота для инвалидов

Пенсии по инвалидности с января 2021 года будут в России назначаться автоматически, сообщили в Минтруде. С Нового года пенсии по инвалидности будут не только автоматически продлеваться, но также назначаться впервые. Об этом сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, слова которого приводит «Российская газета». Замминистра отметил, что в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект.

«Планируется, что после его принятия к началу 2021 года пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически по факту признания человека инвалидом», — заявил чиновник.

Он напомнил, что никаких дополнительных справок теперь для этого не требуется, поскольку сведения о подтверждении инвалидности автоматически поступают в соответствующий федеральный реестр.

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