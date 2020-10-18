Родители Зеленского от стыда не выходят из дома

Кривой Рог, 18 октября. Родители президента Украины Владимира Зеленского от стыда не выходят из дома, передает телеканал «Наш».

В эфире телеканала появилась жительница города Кривой Рог, родины Зеленского, которая рассказала об отношении местных жителей к президенту и его пяти вопросам, заданным перед местными выборами.

«Отрицательно, весьма отрицательно, и не только я… Я знаю эту семью, я знаю, где проживают родители Зеленского. У нас волосы дыбом стоят от этой всей ситуации, которая сейчас делается. Они даже мало выходят на улицу, потому что им стыдно», — сообщила женщина.

По ее словам, Зеленский не оправдал ожидания земляков, так как все надеялись на изменения в лучшую сторону.

«Цены поднялись в 2–3 раза. Я в шахте работала на глубине 1200 метров машинистом подъема, и что в итоге — у меня 3300 гривен пенсии. Хорошо, но, если я взяла ребенка с детского дома, на него ж деньги шли, и большие деньги шли, а мне платят 4000 гривен», — отметила жительница.

Также она сообщила, что в Кривом Роге нет специализированной детской больницы, поэтому ей приходится ездить в другие города.

Ранее украинские СМИ ужаснулись пяти вопросам Владимира Зеленского. В одном из них президент спросил, стоит ли Украине восстанавливать ядерный статус.