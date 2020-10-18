Трамп по ошибке назвал Макрона премьер-министром Франции

Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп «понизил» французского коллегу Эммануэля Макрона и случайно назвал его премьер-министром. Оговорку глава Белого дома допустил на митинге в штате Мичиган. Трансляцию вели американские телеканалы, пишет ТАСС.

Дональд Трамп рассказал о Парижском соглашении по климату и заявил, что именно ему удалось его остановить.

«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень», — заявил Трамп, совершив ошибку при указании должности французского президента.

Ранее Дональд Трамп перепутал буквы и «открыл» новую планету. Он заявил, что Соединенные Штаты станут первой страной, которая «отправит астронавта на Нарс». Глава Белого дома во время выступления в Северной Калифорнии в сентябре объявил, что у США будет еще одно достижение, связанное с космосом.

Глава Белого дома однажды стал объектом шуток из-за теста на когнитивные способности. В беседе с корреспондентом одного из американских телеканалов Трамп сказал, что успешно сдал тест, однако он показался ему сложным.