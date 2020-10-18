Хельсинки, 18 октября. Поэт Александр Пушкин, оказывается, мог умереть от туберкулеза. О такой версии смерти рассказала финская газета Iltalehti.

Автор Хелья Салонен подготовила большую публикацию, посвященную борьбе с этим заболеванием. Журналист могла посчитать, что нелишним будет упомянуть в тексте знаменитостей разных веков и государств, которые стали жертвами туберкулеза.

В их число попал и русский поэт Александр Пушкин. Журналистка подчеркнула, что «с высокой степенью вероятности» выдающийся литературный деятель скончался от туберкулеза. Между тем уже давно установлено, что Пушкина погубил не туберкулез, а офицер Жорж Дантес. Поэт получил тяжелое ранее в результате дуэли с ним.

Кстати, в списке «жертв» оказался и писатель Антон Чехов. Видимо, даже в отношении него журналистка не стала поднимать актуальные данные. Ведь с 2018 года принято считать, по мнению ученых, что он умер не от туберкулеза, а в результате кровоизлияния в мозг из-за тромба.

Напомним, что недавно актер Евгений Миронов рассказал о перенесенном в детстве туберкулезе костей. По его словам, он мог ходить только на костылях. Миронову очень помогло пребывание в санатории в Евпатории. Именно лечение там в течение долгого времени «поставило его на ноги».