Дакота обнажилась для откровенной фотосессии на простынях в парке

Москва, 18 октября. Российская поп-певица Рита Дакота обнажилась для романтической фотосессии на природе со своим бойфрендом Федором Белогаем. Возлюбленные изобразили чувственный секс под открытым небом на фоне осенних пейзажей. Снимок был опубликован в Instagram исполнительницы.

На опубликованном снимке видно, что пара расстелила белоснежную простыню поверх опавшей осенней листвы. При этом, несмотря на холодную погоду, певица сняла с себя даже бюстгальтер.

«Мы оба раздеты, но нам так теплее. Одна из самых невероятных фотосессий в моей жизни», — подписала фотографию Дакота.

Поклонники певицы сошлись во мнении, что работа фотографа и сами снимки заслуживают похвалы, а также право называться настоящим искусством. Несмотря на откровенность снимков, во время обсуждения никто не стал упрекать знаменитостей в пошлости. Фанаты оставляли лишь положительные комментарии под снимками с голой грудью Дакоты.

«Вот такие должны быть фотосессии осенью!» — написал один из пользователей. «Любовь, нежность, искренность, трепет», — охарактеризовал снимок фанат. «Фотосессия невероятная, но я бы не решилась», — отметила одна из поклонниц звезды.

Напомним, что Рита Дакота и Федор Белогай начали отношения в 2019 году. Они познакомились во время съемок клипа для очередной песни артистки. Белогай выступил сорежиссером видеоработы. Позже он неоднократно принимал участие в создании клипов для Дакоты. Вскоре их отношения продолжились вне съемочной площадки.