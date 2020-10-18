Кардашьян в красных стрингах вызвала восторг у поклонников

Вашингтон, 18 октября. Актриса и модель Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам в Instagram новое черное дизайнерское платье. Помимо этого, она показала, какие на ней надеты трусы.

На нескольких кадрах светская львица позирует в таком виде, что со спины из глубокого выреза торчит красное нижнее белье, которое представляет собой «нитки».

Несмотря на такой смелый и необычный стиль, ее фотография всего за сутки набрала более 4,6 миллиона «лайков». Пользователи отмечали, как девушке идут различные наряды. Некоторые подчеркивали, насколько Кардашьян получилась «горячей» в кадре.

«Волосы на полу — это для меня», — прокомментировал фанат.

«Я обожаю твою ленту, моя дорога подруга», — выразила мнение модель Паола Суарез.

«Сеньора, со всем уважением, красивая и чувственная», — сделал признание поклонник на испанском языке.

Одна из девушек с солидной грудью пожелала быть такой же, как ее кумир.

Напомним, что летом Кардашьян получила немного известности после решения ее супруга, рэпера Канье Уэста участвовать в президентских выборах в США. Актриса призналась, что эти слова ее муж мог сказать на фоне болезни. По словам модели, врачи диагностировали ему биполярное расстройство, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».