Минпросвещения РФ оценило возможность перехода школ на «удаленку»

Москва, 18 октября. Переход российских школ на «удаленку» в результате всплеска заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день пока не предвидится. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент ситуация контролируема, поскольку, по последним данным, количество школ, закрытых на карантин, не превышает 110. Это составляет примерно 0,31% от всех школ страны.

«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — подчеркнул Кравцов.

Он также добавил, что принятие всех решений происходит в рамках конкретного случая. Например, в некоторых школах на дистанционное обучение переводят отдельные классы, а там, где это необходимо, на время закрывают образовательное учреждение целиком.

Кравцов обратил внимание и на то, что при изменении учебного графика или же при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу в школе. Иначе у школьников появятся пробелы в освоении учебного материала.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на удаленку или введению каникул должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации», — заключил глава Минпросвещения.

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали о заболеваемости COVID-19 среди учителей. Так, за первую неделю сентября более тысячи учителей заболели коронавирусом, сообщает радио «Комсомольская правда».