Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Седокова взбудоражила фанатов прозрачным топом без белья

59

Седокова взбудоражила фанатов прозрачным топом без белья

Москва, 18 октября. Российская певица Анна Седокова приятно взбудоражила поклонников новой откровенной фотосессией на фоне самолета. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Мои любимые и талантливые, привет! Мы подходим к финалу нашего кавер-конкурса на песню «Самолеты», — написала под постом артистка.

На новой фотографии Седокова запечатлена на фоне красно-белого самолета. На певице надеты полупрозрачный топ, штаны свободного кроя с широким ремнем и полусапожки на высоком каблуке. Многие обратили внимание, что Анна решила отказаться для этой фотосессии от нижнего белья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Фотография набрала почти 30 тысяч лайков, а в комментариях подписчики активно голосовали за участников кавер-конкурса на ее песню «Самолеты». 

Бывший телохранитель популярной группы «Виа Гра» Сергей ранее раскрыл секреты певицы Анны Седоковой, а также рассказал об «охоте» знаменитости на «богатых дядечек».

Новости партнеров