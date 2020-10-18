Седокова взбудоражила фанатов прозрачным топом без белья

Москва, 18 октября. Российская певица Анна Седокова приятно взбудоражила поклонников новой откровенной фотосессией на фоне самолета. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Мои любимые и талантливые, привет! Мы подходим к финалу нашего кавер-конкурса на песню «Самолеты», — написала под постом артистка.

На новой фотографии Седокова запечатлена на фоне красно-белого самолета. На певице надеты полупрозрачный топ, штаны свободного кроя с широким ремнем и полусапожки на высоком каблуке. Многие обратили внимание, что Анна решила отказаться для этой фотосессии от нижнего белья.

Фотография набрала почти 30 тысяч лайков, а в комментариях подписчики активно голосовали за участников кавер-конкурса на ее песню «Самолеты».

Бывший телохранитель популярной группы «Виа Гра» Сергей ранее раскрыл секреты певицы Анны Седоковой, а также рассказал об «охоте» знаменитости на «богатых дядечек».