Сын ведущей Тодоренко довел звездную маму до слез

Москва, 18 октября. Ведущая Регина Тодоренко поделилась эмоциями с поклонниками. Она опубликовала в Instagram видео со своим сыном Михаилом, которому скоро будет два года. Звезда экрана констатировала, что ребенок быстро растет: от чтения его стихов она уже даже плачет.

На видео знаменитая мама вместе с сыном повторяли стих Агнии Барто про бычка.

«Улыбашка наша уже читает маме стихи. В такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму от счастья или от сожаления, что время летит так быстро! И звуки уже превратились в буквы, а буквы в слова и предложения», — рассказала ведущая.

Тодоренко добавила, что немного радует тот факт, что еще можно «повторить» все это со следующими малышами.

Видео оказалось «безумно» популярным среди аудитории Instagram. Всего за день его посмотрели более одного миллиона пользователей. Люди восторгались очаровательным малышом и его мамой.

«Региночка, какая ты мама хорошая! Сын — умничка! Счастья вашей семье», — написала девушка.

«Из всех видео смотрю только на Мишутку», — призналась другая пользовательница.

Кстати, месяц назад стало известно, что ведущая и ее супруг Влад Топалов планируют пополнение. Они уже придумали имена для мальчика и девочки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».