ЛНР итоги 12–18 октября: закрытие КПП, продление ограничительных мер

Луганск, 18 октября. ВСУ размещают технику и вооружение у линии соприкосновения. Регионы ЛНР получили дополнительные машины скорой помощи. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале ФАН.

Режим тишины в ЛНР сохраняется

Украинские силовики на текущей неделе не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. В то же время ВСУ разместили технику и вооружение, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Оса», в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения.

Закрытие пункта пропуска «Станица Луганская»

Киев с 15 по 31 октября из-за коронавируса приостановил работу единственного между ЛНР и подконтрольной Украине территорией пункта пропуска «Станица Луганская». Уточняется, что людей могут пропустить только при наличии «документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера».

Ситуация с распространением коронавируса в ЛНР

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Луганской Народной Республике продолжает расти и превысило 1300 с начала пандемии. В связи с этим власти продлили еще на неделю ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Специальная комиссия продлила каникулы в школах и дистанционное обучение в вузах.

Новые машины скорой помощи для работы в условиях пандемии

Медики ряда регионов ЛНР, в том числе у линии соприкосновения, получили на этой неделе дополнительные машины скорой помощи для оперативной работы в условиях пандемии COVID-19. Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко уточнила, что машины начнут использовать для выезда к пациентам сразу же после прибытия на места.

«Получив новые автомобили, оснащенные по всем современным стандартам, мы действительно сегодня улучшаем качество оказания медицинской помощи на местах. Это автомобили высокой проходимости, которые уже доказали свою эффективность на территории республики, поэтому они будут переданы на места, в отдаленные территории Луганской Народной Республики», — сказала она.

Выпускники военной кафедры в Луганске пополнили ряды офицеров запаса

Курсанты военной кафедры одного из луганских вузов окончили обучение и получили свое первое офицерское звание. В случае необходимости офицеры запаса пополнят ряды Народной милиции республики.