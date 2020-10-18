Писатель-фантаст Гриценко заявил о скором появлении биологических паспортов

Киев, 18 октября. Писатель-фантаст Александр Гриценко назвал неизбежным скорое введение биологических паспортов. Об этом пишет издание «Украина.ру».

По его словам, именно они в будущем станут более важными, нежели все остальные документы. Александр Гриценко считает, что этот паспорт даст возможность человеку жить полноценной жизнью, то есть ходить в театры и кино, работать, а также передвигаться по миру.

«Это не только справедливо, это выгодно с точки зрения стран, которые живут за счет туризма. И не только для них. Конечно, паспорт введут. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем», — сказал Гриценко.

Он считает, что «иметь паспорт, в котором будут и прививки, и все вплоть до витаминов, которые ты принимал, — это разумная мера».

Преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова ранее рассказала, в каких случаях россияне могут использовать загранпаспорт в качестве удостоверяющего личность документа.