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Собчак поразила фанатов «жаркими» танцами в асимметричном платье

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Собчак поразила фанатов танцами в асимметричном платье с V-образным вырезом

Москва, 18 октября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников элегантным образом на вечеринке в стиле red party. Соответствующую видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На вечеринку гости должны был прийти предпочтительно в нарядах красного цвета. Собчак не стала исключением и появилась на мероприятии в алом платье ассиметричного кроя с V-образным вырезом. Однако каблукам знаменитость предпочла белые кроссовки.

Собчак поразила фанатов танцами в асимметричном платье с V-образным вырезом

Внешний вид светской львицы сразу же начали обсуждать фанаты. Видеоролик уже набрал больше одного миллиона просмотров. Многие отметили, что Собчак сильно изменилась после второго замужества и стала выглядеть более счастливой. 

«Ксения, ты танцуешь как счастливый человек», «Классно выглядишь», «Жаркие танцы», «Так идет вам эта стрижка, стильная и модная, как всегда», «Как же вы изменились за год вашего второго замужества», «Красный — это точно ваш цвет», — высказались восхищенные фанаты. 

Однако нашлись и те, кому стиль ведущей не пришелся по вкусу. 

«Ну найми уже стилиста, что за платье», «Что-то ты растолстела», «Где каблуки?» — покритиковали звезду подписчики. 

В подписи к видеозаписи Собчак рассказала о том, что московские власти решили с 19 октября ввести новое правило посещения баров ночных клубов, работающих после полуночи.

«При входе в такое заведение вы должны будете через QR-код или смс пройти регистрацию и уведомить о том, что вы пришли на тусовку. Хорошая новость: пока никому и ничего не запрещают, бизнес оставляют в деле, посетителям все так же дают возможность оттянуться», — написала Собчак. 

Ранее Ксения Собчак сравнила себя с лошадью, высмеяв свою прическу на фото.

Источник: Instagram
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