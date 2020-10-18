Собчак поразила фанатов «жаркими» танцами в асимметричном платье

Москва, 18 октября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников элегантным образом на вечеринке в стиле red party. Соответствующую видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На вечеринку гости должны был прийти предпочтительно в нарядах красного цвета. Собчак не стала исключением и появилась на мероприятии в алом платье ассиметричного кроя с V-образным вырезом. Однако каблукам знаменитость предпочла белые кроссовки.

Внешний вид светской львицы сразу же начали обсуждать фанаты. Видеоролик уже набрал больше одного миллиона просмотров. Многие отметили, что Собчак сильно изменилась после второго замужества и стала выглядеть более счастливой.

«Ксения, ты танцуешь как счастливый человек», «Классно выглядишь», «Жаркие танцы», «Так идет вам эта стрижка, стильная и модная, как всегда», «Как же вы изменились за год вашего второго замужества», «Красный — это точно ваш цвет», — высказались восхищенные фанаты.

Однако нашлись и те, кому стиль ведущей не пришелся по вкусу.

«Ну найми уже стилиста, что за платье», «Что-то ты растолстела», «Где каблуки?» — покритиковали звезду подписчики.

В подписи к видеозаписи Собчак рассказала о том, что московские власти решили с 19 октября ввести новое правило посещения баров ночных клубов, работающих после полуночи.

«При входе в такое заведение вы должны будете через QR-код или смс пройти регистрацию и уведомить о том, что вы пришли на тусовку. Хорошая новость: пока никому и ничего не запрещают, бизнес оставляют в деле, посетителям все так же дают возможность оттянуться», — написала Собчак.

Ранее Ксения Собчак сравнила себя с лошадью, высмеяв свою прическу на фото.