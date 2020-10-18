США разрабатывают уникальное оружие с эффективным обнаружением целей

Вашингтон, 18 октября. Специалисты из США работают над созданием уникального оружия, которое вскоре появится у Пентагона. Речь, в частности, идет о системах наведения, утверждают аналитики издания The National Interest.

Эксперты подчеркивают, что американцы активно изучают оружейные разработки РФ и КНР. Одна из задач, которую должно решить будущее «чудооружие», заключается в уничтожении российских и китайских «творений». Разумеется, работают Штаты и над обеспечением защиты от них.

Сейчас одним из ключевых компонентов оружия становится программная составляющая. В этом направлении осуществляются модернизация датчиков и корректировка прицеливания. Это, например, касается ракеты ВВС AIM-9X.

«Она создана с использованием технологии прицеливания вне поля зрения, которая позволяет оружию изменять курс в полете и уничтожать цели фактически «позади» самолета», — отметили эксперты.

Это повышает эффективность поражения вражеских целей, летящих под разными углами.

Активно ведутся дискуссии касательно развития F-35. Согласно ожиданиям экспертов, бомбардировщик-истребитель может быть оснащен системой Stormbreaker Raytheon. Данная новинка считается воздушно-десантным оружием, разработанным с «трехрежимным» целеуказателем all-weather seeker. По данным аналитиков, бомба может по необходимости менять курс во время полета.

Что касается использования, то разработчики обращают внимание на универсальность снаряда.

«Stormbreaker может быть использован против различных целей, включая быстро движущиеся бронированные конвои или скрытые цели под туманом или песчаным покровом, которые мешают американским лазерным или электрооптическим системам наведения», — сказано в издании.

Обнаружению целей даже не сможет помешать отсутствие света или нахождение объекта под мостом.