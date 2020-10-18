Netflix назвал самый популярный сериал 2020 года

Москва, 18 октября. Стриминговый сервис назвал самую популярную сериальную новинку года на своей платформе. Об этом сообщил официальный аккаунт компании в Twitter.

По словам представителей стримингового сервиса, за первые четыре недели 48 миллионов пользователей посмотрели сериал «Сестра Рэтчед», что сделало его наиболее популярным первым сезоном в 2020 году.

Драматический сериал «Сестра Рэтчед» стартовал 18 сентября. Это приквел фильма режиссера Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Сериал должен поведать эволюцию сестры Рэтчед «из обычной медсестры в монстра». Главную роль в проекте играет американка Сара Полсон, известная по сериалу «Американская история ужасов».

15 октября Netflix локализовал свой интерфейс на русский язык в сотрудничестве с Национальной Медиа Группой. Кроме того, теперь на платформе возможны платежи рублями.

Ранее популярный сериал «Декстер» о серийном убийце, скрывающимся под маской обычного судмедэксперта, продлили еще на один сезон. Сериал выходил в эфир с 2006 по 2013 год.

За развитие проекта будет отвечать продюсер и писатель Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона сериала. Роль главного героя по-прежнему будет исполнять Майкл Си Холл.