Баранец объяснил суть информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Ложь и брехня — неизбежные спутники любой информационной воны, особенно той, что ведется на фоне реального вооруженного противостояния. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Утром, 18 октября, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия Азербайджана нарушила ранее подписанное Баку и Ереваном перемирие и организовала наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, находящейся на границе с Ираном. Прикрываясь артиллерийским огнем, военные выдвинулись в район Худаферинского водохранилища с целью занять там наиболее выгодные тактико-стратегические позиции.

«Каждый вооруженный конфликт, маленькая или большая война не могут закончиться простым нажатием на специальную «клавишу» выключателя — как свет в комнате, — заметил Баранец. — Здесь больше подойдет сравнение с сильно разогретым двигателем автомобиля — после глушения мотора он еще в течение долгого времени будет оставаться горячим».

Именно это, по мнению военного обозревателя, сейчас и происходит с армяно-азербайджанским конфликтом — Москва, выступив в роли миротворца, сумела добиться от глав внешнеполитических ведомств подписания договора о перемирии, но стоило тем только вернуться в свои столицы, как в Нагорном Карабахе снова началась перестрелка.

«Войне, как и двигателю, нужно время, чтобы остыть, — подчеркнул эксперт. — Теперь перейдем к следующему моменту, на который надо обратить внимание: и Баку, и Ереван используют в информационной войне друг против друга разнообразную брехню. И здесь Россия не может становиться на ту или иную сторону, потому что в любом случае это будет сторона лжеца».

Ложь Азербайджана, продолжил собеседник ФАН, проявляется в заявлениях о том, что его якобы не поддерживает Турция — хотя все, что говорит и делает ее президент, Реджеп Тайип Эрдоган, свидетельствует ровно об обратном.

«Анкара является активным актером на этой кровавой сцене, — убежден Баранец. — Что же касается Армении, то она использует дезинформацию прежде всего для того, чтобы втащить на эту сцену еще и Россию. С этой целью в инфополе отправляются фейки — не удивлюсь, что скоро мы услышим весть, что танки [президента Азербайджана Ильхама] Алиева уже вовсю катаются по Еревану!»

Военный обозреватель считает, что подобные заявления уже не за горами — особенно учитывая «весь текст и контент», производимый двумя противоборствующими сторонами.