В России выявили 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом

Москва, 18 октября. В России выявили 15 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки, говорится в заявлении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Случаи зафиксированы в 84 регионах. Из числа выявленных случаев 26,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Сообщается о 185 летальных исходах. В России за сутки полностью выздоровели 5377 человек. Наибольшее число заболевших — в Москве (4610), Санкт-Петербурге (674) и Московской области (460).

Ранее сообщалось, что британские ученые раскрыли болезнь, увеличивающую риск смерти от коронавируса в два раза.