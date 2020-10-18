Фото 57-летней Дапкунайте в купальнике произвело фурор среди поклонников

Москва, 18 октября. Поклонники 57-летней Ингеборги Дапкунайте не устают восхищаться безупречной фигурой артистки. Знаменитость занята в многочисленных спектаклях, но при этом успевает воспитывать трехлетнего сына и следить за собой. Накануне она опубликовала в Instagram фото своего активного отдыха.

В очень плотном рабочем графике актрисы всегда находится место и для релакса. Недавно Дапкунайте отлично провела время в одном из подмосковных санаториев, где отвлеклась от будничной суеты в спа-зоне. Звезда запечатала себя на фоне голубого бассейна и панорамных окон. Артистка была в черном купальнике, который подчеркивал идеальные линии ее фигуры.

Опубликованный снимок произвел настоящий фурор в социальных сетях знаменитости.

«Вот это фигура!!! Мечта», — заявила поклонница. «Чудо как хороша! Талант, очарование, глаз не оторвать от такой красоты!» — написал в комментариях к фото подписчик. «Круто, скажете, что генетика?! Это труд!» — отметил фолловер Дапкунайте.

Ранее супермодель из Дании Хелена Кристенсен в 51 год удивила поклонников снимками в купальнике. Знаменитость предстала перед подписчиками в слитном купальнике белого цвета, она позировала на фоне природы. Волосы Хелена забрала в хвост, а дополнить образ модель решила золотым браслетом.