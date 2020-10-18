Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских станций ЗРК С-300

Баку, 18 октября. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в субботу армия страны вывела из строя две станции наведения ракет ЗРК С-300 вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Facebook.

«17 октября в течение дня до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях фронта была относительно стабильной», — говорится в сообщении.

Также Азербайджанской Армией были уничтожены 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 2 РСЗО «Смерч», 1 гаубица-пушка Д-20, 1 зенитная пушка КС-19 и 6 единиц автомобильной техники.

В ведомстве добавили, что войска Азербайджана контролируют обстановку на всей линии фронта.

Ранее стороны нагорнокарабахского конфликта заключили гуманитарное перемирие с 00.00 часов по местному времени 18 октября. Однако уже в ночь на воскресенье Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.