Филипп Киркоров поссорился с Аллой Пугачевой

Москва, 18 октября. Певец Филипп Киркоров поссорился с коллегой Аллой Пугачевой. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он заявил, что не общается с Примадонной.

«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной», — рассказал Киркоров.

Журналисты телеканала пытались узнать у певца, помогает ли Алла Пугачева своему перенесшему инсульт другу Борису Моисееву, у которого в последнее время возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«Да и даже если общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо», — отмахнулся Киркоров.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. Брак был зарегистрирован тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Венчание пары прошло в Иерусалиме. Для Пугачевой это был четвертый брак.

Ранее Филипп Киркоров шокировал фанатов рекламой болгарского перца. В рекламном видеоролике Киркоров держит банку с овощами и говорит, что его рот радует «большой перец». Пользователи стали активно высказывать мнение касательно данной рекламы. Для некоторых ролик стал намеком для шуток по поводу ориентации звезды. Сам Киркоров никак не отреагировал на насмешки поклонников.