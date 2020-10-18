Экс-супругу звезды «Спасателей Малибу» нашли возле мусорных баков

Лос-Анджелес, 18 октября. Судьба Лони Уиллисон — бывшей супруги актера Джереми Джексона, который блистал в популярном сериале «Спасатели Малибу», оказалась весьма печальной. Спустя два года с момента ее исчезновения в Лос-Анджелесе она была замечена живущей на улице, пишет издание The Sun.

Многие еще помнили некогда красивую спутницу американского актера, которая позировала с ним на снимках в популярных журналах.

Брак они зарегистрировали восемь лет назад. Однако семейная жизнь была полна ссор, поэтому последовал развод. Известно, что перед исчезновением она работала ассистенткой в косметологической клинике. В 2016 году у нее случился нервный срыв. Результатом стала потеря работы, жилья и машины. Лони Уиллисон начала злоупотреблять спиртным и наркотиками.

В 2018 году друзья попытались устроить ее в реабилитационную клинику. После этого она исчезла. Только в нынешнем году экс-супругу знаменитости увидели возле мусорных баков, где она что-то искала. Рядом была тележка с ее пожитками.

Примечательно, что Уиллисон абсолютно устраивает такая жизнь, как она сама говорит. По словам бывшей супруги актера, ей удается находить деньги, а едой она довольствуется из мусорных баков или той, которая лежит возле магазинов.