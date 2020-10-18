Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Момент ликвидации обезглавившего французского учителя юноши попал на видео

461

Момент ликвидации обезглавившего французского учителя юноши попал на видео

Париж, 18 октября. Момент ликвидации чеченца, который обезглавил французского учителя, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель»

На кадрах видно, что сотрудники полиции стояли с оружием на улице возле патрульного автомобиля. По всей видимости, съемку очевидец вел из частного дома, поскольку забор и деревья закрывали часть кадра. Правоохранители громко кричали. Они требовали злоумышленника сдаться, однако вскоре раздалось несколько выстрелов.

16 октября Анзаров подкараулил учителя на окраине Парижа и обезглавил его, выкрикивая при этом исламистские лозунги. Как стало известно ранее, французские власти изначально отказались предоставлять статус беженцев семье юноши, но в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил это решение. В результате, в марте 2020 года злоумышленник получил вид на жительство.

Источник: «Военный Осведомитель»
Новости партнеров