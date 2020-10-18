Момент ликвидации обезглавившего французского учителя юноши попал на видео

Париж, 18 октября. Момент ликвидации чеченца, который обезглавил французского учителя, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, что сотрудники полиции стояли с оружием на улице возле патрульного автомобиля. По всей видимости, съемку очевидец вел из частного дома, поскольку забор и деревья закрывали часть кадра. Правоохранители громко кричали. Они требовали злоумышленника сдаться, однако вскоре раздалось несколько выстрелов.

16 октября Анзаров подкараулил учителя на окраине Парижа и обезглавил его, выкрикивая при этом исламистские лозунги. Как стало известно ранее, французские власти изначально отказались предоставлять статус беженцев семье юноши, но в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил это решение. В результате, в марте 2020 года злоумышленник получил вид на жительство.