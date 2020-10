Британская телеведущая Мейтлис вышла в эфир «без ног»

Лондон, 18 октября. Британская телеведущая Эмили Мейтлис оказалась в эфире «без ног» из-за ошибки стилистов, ставшей роковой. Зрители обратили внимание на оптическую иллюзию и засыпали комментарии под видео едкими шутками.

Эмили Мейтлис, которая ведет популярное шоу Newsnight, надела белое платье и темные колготки, которые слились с полом из-за недостаточного освещения студии. В итоге возникла иллюзия, что ведущая оказалась в воздухе «без ног».

As if 2020 wasn’t already bad enough, Emily Maitlis has been robbed of her legs. #Newsnight pic.twitter.com/Hza9TwYL6Z