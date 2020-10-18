Народная милиция нейтрализовала беспилотник ВСУ в зоне конфликта в Донбассе

Москва, 18 октября. Украинская армия продолжает использовать беспилотники для разведки позиций Народной милиции ЛНР в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики.

В сообщении отмечается, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено первым пунктом дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.

«Боевиками 30-й бригады был применен беспилотный летательный аппарат «Mavik pro» с целью разведки позиций Народной милиции в районе н.п. Молодежное, беспилотник противника был обнаружен и принудительно посажен», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ЛНР подчеркнули, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия.