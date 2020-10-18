Армения обвинила Азербайджан в повторном нарушении режима прекращения огня

Ереван, 18 октября. Азербайджан второй раз нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в МИД Армении. Сообщение появилось в официальном аккаунте в Facebook внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении отмечается, что ВС Азербайджана нарушили новое соглашение о прекращение огня в гуманитарных целях.

«18 октября в 07:20 атаковали с южного направления, чтобы занять выгодные позиции. Это второй раз, когда Баку нарушает соглашение о режиме прекращении огня», — указали во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия в регионе. 10 октября стороны пришли к соглашению и объявили перемирие, однако спустя пару часов достигнутые договоренности были нарушены. Второе соглашение о прекращении огня удалось достичь благодаря личному вмешательству руководителя страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что размещение миротворцев в Нагорном Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана.