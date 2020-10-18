В России вступили в силу новые правила получения пенсий

Москва, 18 октября. Российские пенсионеры, заявившие о желании сменить банк, через который они получают пенсионные выплаты, смогут оставить дату ее доставки неизменной. Приказ подписало Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщает «Парламентская газета».

Документ вступает в силу 18 октября. Если раньше дата получения пенсии могла измениться, то сейчас она сдвигаться не может, указала заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

«Раньше, когда они (пенсионеры – Прим. ФАН.) изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — заметила она.

Как сообщалось ранее, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Правительство рассмотрит разные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, сумма, которую потребуется выделить из бюджета на эти цели, в Кабмине пока не определили.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Кабмину проработать вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

О том, каким российским пенсионерам благодаря внесенным в закон о прожиточном минимуме изменениям, увеличат выплаты с 1 января 2021 года, — читайте в материале ФАН.