ВСУ разместили ЗРК и другую технику вблизи жилых домов в Донбассе

Москва, 18 октября. Подразделения ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и пять единиц бронетехники в жилых массивах в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР.

«Два бронетранспортера вблизи жилого района населенного пункта Счастье, две боевые бронированные машины в районе населенного пункта Дилеевка, один ЗРК «Оса» в населенном пункте Викторовка, одна боевая бронированная машина в населенном пункте Новозвановка», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве республики подчеркнули, что размещение техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов противоречит одному из пунктов дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Отмечается, что зафиксированные факты нарушения договоренностей со стороны ВСУ отражены в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.