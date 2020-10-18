Кормящие бездомных общепиты могут получить льготы

Москва, 18 октября. Кормящим бездомных общепитам предложили дать налоговые льготы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Зайцев в письме главе Минфина Антону Силуанову. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть инициативу в части организации механизма передачи невостребованных продуктов питания организациями общественного питания в адрес общественных организаций, предоставляющих помощь лицам, оставшимся без жилья, с учетом предоставления организациям общественного питания налоговых льгот», — написал Зайцев.

Он пояснил, что сейчас в России остро стоит вопрос оказания помощи бездомным, численность которых благотворительные организации оценивают в 1,5-3 миллиона человек. Причем оказанием помощи занимаются в основном негосударственные и религиозные организации, а общепит считается одной из наиболее пострадавших сфер от коронавируса.

Депутат предложил организовать взаимодействие общепитов с общественными организациями для передачи последним нереализованных, но непросроченных продуктов питания. За такую полезную активность организациям можно дать налоговые льготы, считает парламентарий.

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на благотворительность. Оказалось, что граждане тратят на благотворительность от ста до одной тысячи рублей в год. Общее число граждан, которые занимаются пожертвованиями, сократилось в этом году с 47% до 43%.