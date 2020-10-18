Американец Лопес выиграл бой с украинцем Ломаченко

Лас-Вегас, 18 октября. Известный американский боксер Теофимо Лопес одержал победу в бою с украинцем Василием Ломаченко в рамках борьбы за титул чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко стал абсолютным чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WCB), Всемирной боксерской организации (WBO), а также Международной боксерской Федерации (IBF).

Бой состоялся в Лас-Вегасе, по итогам 12 раундов решением судей Лопес был признан чемпионом.

Теофимо Лопес — американский боксер гондурасского происхождения. Он является победителем национального турнира «Золотые перчатки», также он участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.