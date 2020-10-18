Перечислены наиболее совместимые пары знаков зодиака

Москва, 18 октября. Издание Pinkvilla назвало наиболее совместимые знаки зодиака.

Авторы портала считают, что у Близнецов и Овна получится энергичный и непредсказуемый союз. У представителей этих знаков много общего. Они любят поспорить, но всегда могут прийти к компромиссу.

Самый любвеобильный дуэт у Льва и Стрельца. Первого впечатлит свежий и веселый нрав партнера, а второму понравятся лидерские качества Льва. Союз двух представителей знаков привнесет в их жизнь счастье, азарт и любовь.

Много общего у Козерога и Тельца. Это спокойные и надежные люди, способные строить устойчивые и долгосрочные отношения. Отмечается, что представители этих знаков могут стать отличными партнерами по жизни и в бизнесе.

Из-за чувствительности Рак хорошо совпадает с таинственным Скорпионом. Эта пара дополняет друг друга, но может столкнуться с некоторыми проблемами в отношениях.

Водолеи и Весы образуют мощный союз, где оба партнера понимают друг друга с полуслова и могут «читать» его мысли.

Ранее астролог назвала самые невезучие знаки октября. В список попали Тельцы, Львы и Весы. Они могут столкнуться с пропажей денег, штрафами от начальства и неприятными последствиями из-за раздражительности. Астролог призвала строже следить за своим поведением и покупками.