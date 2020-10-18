Финансовый аналитик рассказала о судьбе рубля после выборов президента США

Москва, 18 октября. Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева предсказала судьбу рубля после выборов в США, пишет «Российская газета».

«Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен. В течение недели цена нефти марки Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту», — рассказала аналитик.

Она отметила, что санкции Евросоюза в отношении России не оказали существенного влияния на падение рубля, так как были приняты против «узкого круга лиц».

Стабилизируют падение национальной валюты и минимизируют его падение валютные интервенции Банка России и Минфина, отмечает эксперт.

Курс рубля останется стабильным до объявления итогов выборов в США, считает Зайцева. Также стоит обратить внимание на ключевые экономики, так как по ним можно оценить эффект от новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«Стоит, однако, отметить, что эти детерминанты являются общими для широкого спектра рисковых активов», — подчеркнула аналитик.

Помешать рублю укрепиться могут только «новые негативные факторы геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках». Как предполагает эксперт, курс доллара будет оставаться в районе от 77 до 78,8 рубля, курс евро — от 90,50 до 92,40 рубля.

Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предсказали, что победа Джо Байдена в президентских выборах США грозит мировой экономике «голубой волной» и обрушением доллара. По их прогнозам, победа Байдена обернется возвращением к двухлетним минимумам индекса доллара.