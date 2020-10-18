Писатель-фантаст Тырин рассказал, что поможет принести мир в Донбасс

Москва, 18 октября. Сотрудничество Москвы и Киева в создании совместного препарата против коронавируса — вполне реальное будущее. По мнению писателя-фантаста Михаила Тырина, российско-украинское партнерство поможет восстановить Донбасс. Об этом он заявил в интервью порталу «Украина.ру».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин недавно сообщил о готовности возобновить деловые отношения с Киевом.

«Там ведь не только «хэрои», которые умеют лишь красить мусорные баки в национальные жовто-блакитные цвета, там огромное количество образованных, умных, трудолюбивых и порядочных людей», — говорит Тырин.

Также он отметил, что мощности расположенного в ДНР завода «Стирол» могут быть задействованы при производстве вакцин от коронавируса.

Тырин оценивает возможное сотрудничество Москвы и Киева на фармацевтическом рынке как крайне положительное. Он выразил уверенность, что это позволит вернуть мир в Донбасс и возобновить братские отношения.

Ранее посольство США в Киеве сообщило, что Украина не будет закупать разработанную в России вакцину от коронавируса. Соответствующее решение было принято после «конструктивного коллегиального ужина» главы украинского Минздрава Максима Степанова и временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин.