Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Перечислены угрозы перевода денег по номеру телефона

31

Перечислены угрозы перевода денег по номеру телефона

Москва, 18 октября. Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский перечислил угрозы перевода денег по номеру телефона. Интервью с экспертом публикует агентство «Прайм».

«Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно», — отметил Петропольский.

По словам специалиста, в случае ошибки придется написать в банк письмо. Кредитная организация, в свою очередь, отправит владельцу счета данные по ошибочному переводу. Если тот не захочет вернуть деньги, придется обращаться в суд общей юрисдикции или правоохранительные органы.

Также возможна ситуация, когда банк обанкротился. Деньги спишутся, но адресат их не получит. Разбираться в таком случае придется с банком, который вряд ли сможет вернуть средства. Если человек закрыл расчетный счет, ему также придется долго переписываться с банком, чтобы тот вернул деньги обратно.

При переводах по телефону исключать нельзя и мошеннические действия. По словам Петропольского, номер можно переоформить на другое лицо и поменять привязанные к нему реквизиты банка.

«В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи», — подчеркнул эксперт.

По его словам, после этого злоумышленник, идентифицируя себя по номеру телефона, переводит деньги с карт. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела, заключил Петропольский.

Ранее Сбербанк предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, в которой мошенники представляются сотрудниками прокуратуры.

Источник: агентство «Прайм»
Новости партнеров