Перечислены угрозы перевода денег по номеру телефона

Москва, 18 октября. Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский перечислил угрозы перевода денег по номеру телефона. Интервью с экспертом публикует агентство «Прайм».

«Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно», — отметил Петропольский.

По словам специалиста, в случае ошибки придется написать в банк письмо. Кредитная организация, в свою очередь, отправит владельцу счета данные по ошибочному переводу. Если тот не захочет вернуть деньги, придется обращаться в суд общей юрисдикции или правоохранительные органы.

Также возможна ситуация, когда банк обанкротился. Деньги спишутся, но адресат их не получит. Разбираться в таком случае придется с банком, который вряд ли сможет вернуть средства. Если человек закрыл расчетный счет, ему также придется долго переписываться с банком, чтобы тот вернул деньги обратно.

При переводах по телефону исключать нельзя и мошеннические действия. По словам Петропольского, номер можно переоформить на другое лицо и поменять привязанные к нему реквизиты банка.

«В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи», — подчеркнул эксперт.

По его словам, после этого злоумышленник, идентифицируя себя по номеру телефона, переводит деньги с карт. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела, заключил Петропольский.

Ранее Сбербанк предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, в которой мошенники представляются сотрудниками прокуратуры.